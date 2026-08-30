В Белгороде в результате украинской атаки поврежден объект Ozon

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Повреждения получил объект маркетплэйса Ozon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В компании сообщили, что под атаку попали наш сортировочный центр и хаб доставки в Белгороде. «Работники были эвакуированы. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие», — сообщили в компании.

После атаки на объекте начался пожар, он был локализован. На месте продолжают работать экстренные службы.

В данный момент Ozon не доставляет и не принимает заказы клиентов и товары от продавцов в Белгороде и области. В компании пообещали возобновить доставку и прием товаров после того, как будут перестроены логистические маршруты.

Ранее об обстреле Белгорода сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Количество пострадавших и поврежденных объектов он не назвал.

Владимир Зоркий