Три человека погибли и 22 ранены за сутки при ударах ВСУ по Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ 164 раза атаковали Белгородскую область. В результате погибли три человека, 22 пострадали. В числе погибших — 16-летний подросток и мужчина, ставшие жертвами ракетного удара по Белгороду вечером 30 августа. Всего при этой атаке пострадали 16 человек, среди них семь подростков. Под удар попали в том числе сортировочный центр и хаб доставки Ozon. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», на объекте Ozon начался пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Силы ПВО сбили и подавили 147 беспилотников. Зафиксировано шесть обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также ВСУ семь раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.

По данным Минобороны, в ночь на 31 августа на территории РФ были перехвачены и уничтожены 239 БПЛА. В макрорегионе, помимо Белгородской области, их ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Как сообщал Александр Шуваев, сутками ранее ВСУ 138 раз атаковали Белгородскую область. В результате три мирных жителя погибли и еще 35 человек пострадали, среди раненых четверо детей.

Мария Свиридова