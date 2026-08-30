СКР возбудил дело о теракте после удара по Белгороду

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетных ударов ВСУ по Белгороду. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При атаке на город погибли два человека, пострадали 12. Среди погибших и пострадавших есть несовершеннолетние. Под удары также попал сортировочный центр Ozon. Маркетплейс сообщал о пострадавших, но точной цифры не привел.

На месте атак следователи собирают доказательства. Ведомство устанавливает типы и модели примененного для удара по городу вооружения, а также конкретных лиц, причастных к преступлению. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.