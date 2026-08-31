Региональный бизнес вновь представит свои проекты на премии «Твердые знаки»

Прием заявок на премию «Твердые знаки» — 2026 уже начался. Компании Краснодарского края, Крыма и Адыгеи вновь смогут рассказать о своих проектах и побороться за награды в каждой из 12 номинаций.

Фото: Артём Гыченков /«Ъ-Кубань»

Прошлый год стал для премии рекордным: было подано 112 заявок от компаний региона. Среди участников и победителей были представители самых разных отраслей. Например, «Роза Хутор» получил статуэтку победителя «Твердый знак» за внедрение искусственного интеллекта — разработанный курортом сервис Yeti.Coach с помощью ИИ и компьютерного зрения помогает горнолыжникам совершенствовать технику катания. Еще одним примером стала социальная инициатива DOGMA по помощи бездомным животным.

Это лишь несколько проектов, отмеченных премией в прошлом году. Среди лауреатов были также компании, работающие в сфере недвижимости, медицины, ритейла, сельского хозяйства и других направлений. Премия отмечает не только масштабные решения крупных компаний, но и проекты, которые помогают бизнесу развиваться, осваивать новые технологии и находить ответы на актуальные задачи.

В этом году к уже существующим добавились три новые номинации: «Лучший туристический бизнес-проект», «Лучший проект в области развития городской среды» и «Лучшая антикризисная практика».

Проекты смогут претендовать на победу в 12 номинациях. Каждый участник может выбрать ту, которая больше всего соответствует его проекту, или заявить один проект сразу в нескольких категориях — это позволит побороться за победу в разных направлениях.

Прием заявок продлится до 10 ноября. Победителей объявят на торжественной церемонии, которая пройдет 24 ноября в Краснодаре.

Подробные условия участия, требования к проектам и описание номинаций.