Суд на Ставрополье вынес приговор за нанесения вреда при косметологической процедуре

В Ставропольском крае Советский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы, подозреваемой в причинение вреда здоровью во время медицинской деятельности без лицензии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что фигурантка, не являясь врачом-косметологом, провела потерпевшей процедуру «мезотерапия». При этом, согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, была нарушена техника процедуры, что повлекло причинение вреда здоровью пациентке средней тяжести.

Приговором подсудимой виновной назначили штраф. Кроме того, с осужденной взыскали сумму морального вреда в 100 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Константин Соловьев