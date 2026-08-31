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Суд на Ставрополье вынес приговор за нанесения вреда при косметологической процедуре

В Ставропольском крае Советский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы, подозреваемой в причинение вреда здоровью во время медицинской деятельности без лицензии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что фигурантка, не являясь врачом-косметологом, провела потерпевшей процедуру «мезотерапия». При этом, согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, была нарушена техника процедуры, что повлекло причинение вреда здоровью пациентке средней тяжести.

Приговором подсудимой виновной назначили штраф. Кроме того, с осужденной взыскали сумму морального вреда в 100 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Константин Соловьев

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