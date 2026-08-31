В Нальчике началась реконструкция головного водозабора

В Нальчике продолжается реконструкция головного водозабора — ключевого объекта системы водоснабжения города. На данном этапе подрядная организация завершила комплекс подготовительных мероприятий, Об этом сообщается на сайте правительства КабардиноБалкарской Республики.

Ведется расчистка участка вдоль старого ограждения — эта работа предшествует его полному демонтажу и последующему обустройству современного периметра безопасности в соответствии с действующими нормативами. Параллельно завершается финальная корректировка проектносметной и рабочей документации.

Специалисты уже выполнили геодезическую разбивку основных технологических узлов будущей станции, в том числе насосной и электролизной станций — последняя будет задействована для обеззараживания воды.

В ближайшее время подрядчик приступит к замене действующих магистральных водоводов — наиболее значимому этапу работ. С учетом высокой социальной значимости объекта работы будут вестись по специальной поэтапной схеме: «демонтаж — временный монтаж байпасных (обводных) линий — постоянный монтаж новых труб». Такой подход призван обеспечить бесперебойную подачу воды жителям Нальчика на всём протяжении ремонта.

Завершить все этапы модернизации головного водозабора планируется к концу 2027 года.

Мария Хоперская