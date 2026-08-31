Канатную дорогу в дендрарии Сочи закрыли на техническое обслуживание

Канатную дорогу в дендрарии Сочи временно закрыли. Об этом сообщили в официальной группе национального парка в социальных сетях.

Ограничение связано с проведением технического обслуживания. Работа канатной дороги возобновится 1 сентября 2026 года в 09:00.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте «Роза Хутор» возобновили работу пять канатных подъемников и открыли 20 пеших маршрутов, включая новые экотропы и природный парк водопадов «Менделиха». Туристам рекомендуют заранее ознакомиться с правилами посещения горных маршрутов для безопасности и сохранения природы.

Мария Удовик