В горах Сочи откроют 20 туристических троп и пять канатных дорог

На курорте «Роза Хутор» с 22 июля возобновят работу пять канатных подъемников и откроют 20 пеших туристических маршрутов. Для посетителей станут доступны новые и уже существующие экотропы, а также природный парк водопадов «Менделиха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

С этого дня начнут работать подъемники «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс», «Волчья скала» и «Эдельвейс». При этом подъемник «Волчья скала» будет работать в режиме кругового проезда без высадки пассажиров, а «Эдельвейс» обеспечит доступ к природному парку водопадов «Менделиха».

Одновременно для туристов откроют пешие маршруты «Путь к альпакам», «Озерный траверс», «Плато», «Йети», «Панорама», «Горизонт», «Крокус», «Календула», «Пегас», «Дорога Нахазо», «Явор», «Лабиринт», «Путь тритона» и «100 пихт».

В природном парке водопадов «Менделиха» для посещения станет доступна тропа к водопаду «Золотой». Кроме того, откроются маршруты, начинающиеся от кемпинга Нахазо: тропа на гору Лысая, верхняя и нижняя Оленьи тропы, «Дорога Турья» и маршрут «Белый камень».

Перед посещением горных маршрутов туристам рекомендовали ознакомиться с правилами пребывания на территории Сочинского национального парка. Соблюдение требований необходимо для безопасного прохождения маршрутов и сохранения природных территорий.

Высокий интерес к природным объектам Сочи сохраняется и в текущем туристическом сезоне. Ранее Сочинский национальный парк и Кавказский государственный природный биосферный заповедник вошли в число десяти самых популярных особо охраняемых природных территорий России по итогам весны. За этот период Сочинский национальный парк посетили 777 тыс. человек, а Кавказский заповедник — 178 тыс. туристов.

Мария Удовик