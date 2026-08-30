На Ставрополье средний срок потребительского кредита сократился до 2,19 года

В июле средний срок потребительского кредита, выданного в Ставропольском крае, составил 2,19 года. Это на 16,8% меньше уровня аналогичного месяца 2025 года (тогда средний срок составлял 2,63 года). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В целом в России средний срок потребительских кредитов в июле составил 2,24 года, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,4% (в июле 2025 года – 2,62 года).

«После пиковых значений в августе прошлого года (3 года), в последующие месяцы средний срок потребительского кредита существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2-2,4 года. При этом аппетит к риску у банков все еще находится на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков»,— отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в сообщении.

Мария Иванова