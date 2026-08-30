Карачаево-Черкессия вошла в число регионов с наименьшим объемом мусора

Карачаево-Черкессия заняла восьмое место в списке регионов с минимальной долей твердых коммунальных отходов (ТКО) в общероссийском объеме по итогам 2025 года. На нее пришлось только 0,2% ТКО в стране. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, изучившая соответствующие данные Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сказано в отчете, за 2025 год среднестатистический россиянин оставил после себя 320 кг мусора, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. Общий объем сгенерированного мусора сократился за год также на 1,6%, до 46,7 млн т. Больше всего в стране коммунальных отходов формирует Московская агломерация — на Москву и Московскую область приходится 21,6% всего объема ТКО. Далее идут Краснодарский край (5,1%), Санкт-Петербург (3,6%), Свердловская область (3,3%) и Татарстан (3,2%).

Наименьший вклад в общероссийский объем ТКО внесли Ненецкий (0,03%) и Чукотский (0,04%) автономные округа, Еврейская автономная область (0,07%), Калмыкия (0,11%), Алтай (0,14%), Магаданская область (0,17%), Тыва (0,19%), Карачаево-Черкесия (0,2%), Камчатский край (0,22%) и Бурятия (0,27%). «За исключением Бурятии, все перечисленные регионы характеризуются относительно малочисленным населением (менее 500 тыс. человек), что во многом объясняет их небольшой вклад в суммарную массу бытовых отходов»,— поясняется в сообщении сети FinExpertiza.

В примечаниях указано, что Дагестан и Ингушетия исключены из рейтинга. «В Дагестане объем ТКО остается крайне заниженным — 19 тыс. т (5,8 кг на душу населения в год), что может быть связано с сохраняющимися проблемами инфраструктуры, сбора и вывоза отходов. В Ингушетии объем ТКО также существенно занижен — 9,6 тыс. тонн (17,9 кг на душу населения в год): в 2025 году система обращения с ТКО находилась в переходном состоянии из-за неоднократной смены регионального оператора»,— сказано в сообщении.

Мария Иванова