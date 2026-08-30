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На Ставрополье количество погибших в результате ДТП с автобусом выросло до шести

Один тяжелораненый при аварии, произошедшей сегодня ночью на трассе Кавказ в окрестностях Железноводска, скончался в реанимации. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Ночью пассажирский автобус, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком и опрокинулся в кювет. Пять человек погибли на месте аварии, один тяжелораненый скончался в реанимации.

Всего врачи госпитализировали 28 человек, из них 11 — дети. Четверо находятся в реанимации. Для оказания помощи пострадавшим из Ставрополя направлены дополнительные бригады медиков.

Мария Иванова

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