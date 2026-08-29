Дагестанский боец Умар Нурмагомедов проиграл Сун Ядуну нокаутом на турнире UFC

Китайский боец Сонг Ядонг во втором раунде нокаутировал россиянина Умара Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае. Решающий удар пришелся в область за ухом, после чего Нурмагомедов упал на настил.

Изначально россиянин должен был выступить на турнире UFC в Абу-Даби в июле против Дэвида Мартинеса. Мексиканец снялся с поединка из-за травмы, после чего бой Нурмагомедова перенесли на шанхайский турнир.

Для 30-летнего Нурмагомедова это второе поражение в профессиональной карьере. В UFC он дебютировал в 2021 году и до нынешнего поединка одержал в организации восемь побед. Ранее россиянин претендовал на чемпионский титул в легчайшем весе.

Нурмагомедов является троюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В общей сложности на профессиональном уровне Умар одержал 20 побед.

28-летний Сонг Ядонг выступает в UFC с 2017 года. В организации он одержал 13 побед, потерпел четыре поражения и один поединок завершил вничью. Его общий профессиональный рекорд после победы над Нурмагомедовым составляет 24 победы, девять поражений и одна ничья.

Валерий Климов