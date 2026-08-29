Жителю Дагестана грозит до четырех лет колонии за покупку осетров

В Дагестане 26-летнего жителя Махачкалы будут судить за незаконное приобретение и хранение 96 особей осетровых общей стоимостью более 13 млн руб. По ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ему грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По версии следствия, в начале июня мужчина приобрел рыбу осетровых пород у неустановленного лица на территории Бабаюртовского района. На своем автомобиле он перевез ее на склад, где хранил в морозильных камерах.

Экспертиза установила, что осетровые были выловлены в естественной среде обитания, а не выращены в искусственных условиях.

Уголовное дело направлено в Бабаюртовский районный суд для рассмотрения по существу.

Валерий Климов