Путин открыл новые школы в Дагестане и Черкесске

Президент России Владимир Путин по видеосвязи из Московского педагогического государственного университета принял участие в открытии новых образовательных объектов в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В селе Байрамаул Дагестана открылась новая школа. Вместе с Сергеем Кравцовым, директором школы и врио главы республики Федором Щукиным в церемонии принял участие президент. Министр просвещения сообщил, что к 1 сентября в Дагестане будут открыты все 123 школы, требовавшие капитального ремонта. Еще семь новых школ находятся в строительстве, две из них также вводятся к началу учебного года.

Новая школа в Байрамауле оборудована спортивным и актовым залами, столовой и современными учебными кабинетами. По словам директора Баймурзы Шихмурзаева, управленческая команда и педагоги прошли специальную подготовку в Дагестанском государственном педагогическом университете имени Расула Гамзатова и региональном институте развития образования.

В ходе разговора Путин поинтересовался обеспеченностью школьными местами в районе. Шихмурзаев сообщил, что в муниципалитете проживает более 140 тыс. человек, однако в некоторых школах по-прежнему сохраняется двухсменное обучение.

Федор Щукин отметил, что Дагестан остается быстро растущим регионом. В республике насчитывается почти 500 тыс. школьников, в том числе 46 тыс. первоклассников. По его словам, региону еще предстоит обеспечить необходимые условия для обучения и воспитания детей во всех муниципалитетах.

В Черкесске открылся дополнительный корпус средней школы №6 на 432 места. Благодаря этому учащиеся с первого по четвертый класс с 1 сентября смогут перейти на обучение в одну смену.

Школе №6 95 лет. С 2023 года в ней проводится модернизация: в первом корпусе завершен капитальный ремонт, обновлено здание и установлено новое оборудование. После открытия нового корпуса вместимость школы увеличилась до 1 050 мест. В новый корпус перейдут 432 ученика начальной школы, среди которых 130 первоклассников.

Всего Владимир Путин по видеосвязи из МПГУ принял участие в открытии новых образовательных объектов в пяти регионах. Помимо Дагестана и Карачаево-Черкесии, новые школы открылись в Москве, селе Бокино Тамбовской области и Уфе.

Валерий Климов