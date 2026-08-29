Жителя Ставрополья лишили гражданства за призывы к саботажу поддержки участников СВО

Гражданство России прекращено у жителя Ставропольского края, который, по данным ФСБ, формировал у других иностранцев негативное восприятие русской культуры и отрицательное отношение к людям славянской национальности. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина также призывал соотечественников к саботированию единой государственной социальной политики поддержки участников СВО.

Всего ФСБ сообщила о прекращении российского гражданства у восьми уроженцев Центральной Азии и Закавказья. В Адыгее гражданства лишился мужчина, критиковавший участие мусульман в СВО и обсуждавший с окружением тему ведения «джихада» в России.

У троих жителей Тверской области гражданство прекратили в связи с причастностью к организации поставок и сбыта контрафактного алкоголя и табачной продукции, незаконному трудоустройству иностранцев, побоям, краже, фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет и управлению автомобилем в состоянии опьянения.

Жителя Челябинской области лишили гражданства из-за причастности к деятельности незаконного молельного дома, где, по данным ФСБ, пропагандировалось участие в международном религиозном объединении, признанном экстремистским и запрещенном в России.

Еще у двух выходцев из Закавказья гражданство прекратили из-за причастности к разжиганию межнациональной розни и призывам отказаться от российских паспортов.

Валерий Климов