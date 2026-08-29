Число убыточных производителей напитков на Ставрополье удвоилось

Количество убыточных предприятий по производству безалкогольных напитков, питьевой и минеральной воды на Ставрополье по итогам 2025 года увеличилось вдвое — с 10 до 20 компаний.Об этом свидетельствует анализ бухгалтерской отчетности 79 организаций Ставропольского края, проведенный «Ъ-Кавказ» на основе данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Одновременно число прибыльных предприятий сократилось с 46 до 39. Таким образом, за год количество компаний с положительным финансовым результатом уменьшилось на семь, тогда как число убыточных увеличилось на десять.

Более половины участников рынка ухудшили финансовые показатели по сравнению с 2024 годом. Несколько производителей за год перешли из прибыльной категории в убыточную.

Совокупный отрицательный финансовый результат убыточных предприятий вырос примерно в 2,5 раза — с 38,3 млн руб. в 2024 году до 96,1 млн руб. в 2025-м.

При этом рост числа убыточных компаний пришелся на год, когда основные производственные и сбытовые показатели отрасли увеличивались. Объем отгруженной продукции вырос на 27%, до 51,4 млрд руб., а экспортная выручка — на 31,7%, до $30,4 млн.

Производители также увеличивали выпуск. В 2025 году предприятия Ставропольского края произвели 16,8 млн дал безалкогольных напитков и более 1,6 млрд полулитров природной минеральной и питьевой воды. За январь—май 2026 года выпуск безалкогольных напитков составил 5,7 млн дал, питьевой и минеральной воды — почти 642 млн полулитров.

Рынок при этом остается высококонцентрированным. Около 90% всей прибыли отрасли по итогам 2025 года обеспечили десять производителей.

Лидером по размеру чистой прибыли стало АО «Нарзан» — 552,5 млн руб. Второе место заняло ООО «КМВ-Вода» с результатом 494,8 млн руб., третье — ЗАО «ВК Старый Источник», получившее 246,8 млн руб. В пятерку крупнейших по чистой прибыли также вошли ООО «ТЭСТИ» — 217,8 млн руб. и ООО «Холод-Розлив» — 124,4 млн руб.

При этом финансовые результаты большинства крупных производителей ухудшились. Наиболее заметное снижение прибыли за год продемонстрировал «Нарзан» — его показатель сократился почти на 372 млн руб. Заметное снижение также зафиксировано у Зеленокумского пивоваренного завода, «Рокадовской», «ТЭСТИ», «Холод-Розлив» и «Старого источника».

Исключением стало ООО «КМВ-Вода», которому удалось увеличить чистую прибыль почти на 120 млн руб.

Эксперты связывают увеличение числа убыточных предприятий с ростом издержек и усилением конкуренции. По их оценкам, крупные производители имеют больше возможностей компенсировать рост затрат за счет масштаба производства, тогда как небольшие компании обладают меньшим запасом финансовой устойчивости.

Дополнительным фактором становится изменение структуры спроса. Производителям приходится инвестировать в новые рецептуры, упаковку, ассортимент и продвижение продукции, в том числе в категории напитков с пониженным содержанием сахара, функциональных и ароматизированных напитков. При этом полностью переносить рост себестоимости в отпускные цены, по оценкам экспертов, производители не могут из-за высокой конкуренции и чувствительности потребителей к цене.

Подробнее читайте в материале «Напитки льются, прибыль сохнет»

Валерий Климов