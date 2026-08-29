Отгрузка промышленности Ставрополья снизилась на 7,4%

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг организациями промышленности Ставропольского края в январе—июле 2026 года составили 349,3 млрд руб., снизившись на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете Северо-Кавказстата об отгрузке товаров, выполнении работ и услуг собственными силами организациями, не относящимися к МСП, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольший объем пришелся на обрабатывающие производства — 249,2 млрд руб., что на 11,1% меньше, чем в январе—июле 2025 года. Таким образом, снижение в обрабатывающем секторе оказалось сильнее, чем по промышленности в целом.

Снижение промышленной отгрузки зафиксировано в 14 муниципальных округах и городских округах. Наиболее заметным оно было в Буденновском округе — до 29,5 млрд руб., или 71,7% от уровня годом ранее. В Петровском округе отгрузка составила 4,46 млрд руб., или 73,4%, в Благодарненском — 9,3 млрд руб., или 74,5%, в Ипатовском — 1,98 млрд руб., или 76,2%.

В Нефтекумском округе объем промышленной отгрузки составил 12,2 млрд руб., или 77,5% к январю—июлю прошлого года. В Георгиевском округе — 6,5 млрд руб., или 77,8%. В Лермонтове показатель составил 4,94 млрд руб., или 82,3%.

В Новоалександровском округе отгрузка снизилась до 3,81 млрд руб. (87,4%), в Невинномысске — до 105,8 млрд руб. (87,4%), в Кисловодске — до 4,78 млрд руб. (95,6%), в Грачевском округе — до 3,58 млрд руб. (95,8%).

В обрабатывающих производствах снижение также наблюдалось в большинстве территорий. В Петровском округе отгрузка составила 2,17 млрд руб., или 58,1% к уровню прошлого года, в Труновском — 4,3 млн руб., или 63,8%, в Степновском — менее раскрытого в таблице значения при индексе 68,3%. В Ипатовском округе показатель составил 1,58 млрд руб. (72,9%), в Благодарненском — 9,15 млрд руб. (74,1%), в Буденновском — 27,2 млрд руб. (71,4%).

В Невинномысске, который обеспечил крупнейший объем отгрузки среди городских округов, обрабатывающие производства отгрузили продукции на 87,6 млрд руб., что составляет 83,5% от уровня января—июля 2025 года. В Лермонтове показатель составил 4,51 млрд руб. (83,4%), в Кисловодске — 2,53 млрд руб. (87%), в Новоалександровском округе — 3,56 млрд руб. (86%).

Валерий Климов