В Дагестане и КБР зафиксировали самую низкую распроданность новостроек

По данным аналитического центра «Дом.РФ» на 1 июля 2026 года, в Дагестане и КабардиноБалкарии зафиксирована самая низкая распроданность первичного жилья среди регионов с объёмом строящегося жилья свыше 1 млн кв. м — 23 % и 25 % соответственно. При этом нормативным уровнем считается показатель в 60–80 % к моменту ввода объекта в эксплуатацию. В Ставропольском крае уровень распроданности достигает 77 %.

Наибольшие значения отмечены в Нижегородской области (95,4 %), СанктПетербурге (93,3 %) и Москве (91,7 %).

В целом по стране соотношение распроданности и строительной готовности жилья на 1 июля 2026 года составило 70 % — показатель снижается с начала года, но остаётся в пределах нормы. Срок реализации непроданного жилья оценивается в 3,1 года при нормативном диапазоне 2–3,5 года.

Мария Хоперская