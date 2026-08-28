В Дагестане на два месяца заключили под стражу подозреваемого в похищении ребенка

В Дагестане избрали меру пресечения подозреваемому в покушении на убийство малолетней, ее похищении, а также в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 105, п.п. «в», «г», «д» ч. 2 ст. 126 и ч. 2 ст. 318 УК РФ) 59-летнему мужчине. Об этом сообщили в СУ СК России по республике.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время следственные органы проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента, а также для сбора и фиксации доказательств.

Мария Хоперская