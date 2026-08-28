На Ставрополье завершают ремонт связывающей регион с ЮФО дороги

На Ставропольском крае завершается ремонт участка региональной трассы «Преградное — Тахта — Ипатово» протяженностью 5,7 км. Техническая готовность объекта составляет около 90%, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Дорожники демонтировали старое покрытие, устроили новое основание и выравнивающий слой на примыканиях и пересечениях. Сейчас ведется укладка верхнего слоя покрытия из нового типа асфальтобетона.

Власти отмечают, что трасса с высокой интенсивностью движения входит в опорную сеть страны и является главной артерией для транзитного транспорта и логистики, соединяющей Ставрополье с регионами Южного федерального округа.

В прошлом году уже обновили около 6 км этой дороги. Всего в 2026 году в рамках нацпроекта на Ставрополье планируется привести в порядок 22 участка региональных дорог суммарной протяжённостью 77 км.

Константин Соловьев