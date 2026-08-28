Владимир Путин внес три кандидатуры на пост главы Карачаево-Черкесии

Президент России Владимир Путин по предложениям политических партий внёс на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики три кандидатуры для избрания на должность главы региона, сообщила прессслужба парламента КЧР.

В числе претендентов — действующий глава республики Рашид Темрезов, выдвинутый партией «Единая Россия»; председатель комитета парламента КЧР по регламенту и мандатным вопросам Александр Чайка, предложенный ЛДПР; а также председатель комитета по промышленности, транспорту и энергетике, выдвинутый партией «Справедливая Россия».

Выборы главы КЧР состоятся 20 сентября на очередном заседании Народного собрания. Для избрания кандидату необходимо получить поддержку не менее 26 депутатов (большинство от общего состава парламента).

Парламент республики насчитывает 50 депутатов. В составе VII созыва 33 парламентария представляют «Единую Россию», по 5 — КПРФ и «Справедливую Россию», по одному — ЛДПР и «Гражданскую платформу».

Мария Хоперская