В КБР расследуют гибель парапланериста в Черкесском районе

Следственный комитет в Кабардино-Балкарии организовал доследственную проверку по факту гибели парапланериста. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК.

Предварительно, сегодня, 28 августа, в лесу гористой местности Черекского района на деревьях был обнаружен парашют. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело парапланериста — 69-летнего жителя Свердловской области. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия — назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Константин Соловьев