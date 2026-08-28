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В КБР расследуют гибель парапланериста в Черкесском районе

Следственный комитет в Кабардино-Балкарии организовал доследственную проверку по факту гибели парапланериста. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК.

Предварительно, сегодня, 28 августа, в лесу гористой местности Черекского района на деревьях был обнаружен парашют. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело парапланериста — 69-летнего жителя Свердловской области. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия — назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Константин Соловьев

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