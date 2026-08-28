Водители Ставрополья заплатили 9 млн рублей штрафов за парковку у краевой больницы

Более 36 тыс. водителей нарушили в 2026 году правила пользования платной парковкой в районе краевой больницы в Ставрополе, сообщил глава города Иван Ульянченко. Порядка 11 тыс. автовладельцев оплатили штрафы на сумму более 9 млн рублей. Всего за три года стоянкой воспользовались более 260 тыс. жителей и гостей города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Парковка на ул. Семашко оборудована как удобная платная безбарьерная стоянка, помогающая упорядочить движение и повысить безопасность. Она рассчитана на 94 автомобиля, включая места для инвалидов. С начала августа правила пользования скорректировали для удобства водителей: бесплатно оставить машину можно на два часа, последующее время необходимо оплатить. Новое положение ввели в связи с изменениями краевого законодательства.

Материалы по фактам неуплаты сотрудники муниципалитета направляют правоохранителям и специалистам административной комиссии Промышленного района, после чего водителям выносятся постановления о штрафах. Средства от использования платных парковок направляются на благоустройство площадок и организацию дорожного движения в Ставрополе.

Наталья Белоштейн