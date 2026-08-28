Суд обязал горевший рынок «Лира» в Пятигорске устранить нарушения безопасности

После пожара на рынке «Лира» под Пятигорском проверка выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности. Суд обязал их устранить, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

Проверка началась после крупно возгорания на рынке 10 мая 2026 года. При осмотре территории специалисты выявили следующие нарушения: на торговых объектах отсутствовали системы пожаротушения и пожарная сигнализация, а отделка помещений была выполнена из легковоспламеняющихся материалов.

Кроме этого, пути эвакуации оказались заблокированы рекламными баннерами из огнеопасных компонентов, а в местах массового скопления людей использовались средства пожарной безопасности с истёкшим сроком эксплуатации. Прокуратура направила в суд четыре заявления с требованиями устранить нарушения. Суд их удовлетворил, исполнение решений остается на контроле надзорного ведомства.

Наталья Белоштейн