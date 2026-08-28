В школах Ставрополья с 1 сентября вводится трехуровневая оценка поведения учеников

С 1 сентября 2026 года в десяти школах Ставропольского края вводится трехуровневая система оценки поведения учеников — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Расширенную апробацию системы в новом учебном году запускает Минпросвещения РФ. Об этом сообщает пресс-служба думы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Оценки будут выставлять школьникам со второго по восьмой класс, критерии включают дисциплину, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность.

Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань назвал нововведение не просто возвращением к лучшим традициям отечественной педагогики, но и шагом для формирования гармоничной личности. По его словам, четкие критерии помогут учителям объективно оценивать вклад каждого ученика в атмосферу класса, а родителям — вовремя корректировать воспитательный процесс.

Наталья Белоштейн