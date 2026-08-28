Кандидату от «Яблока» отказали в бесплатной агитации в «Ставропольской правде»

Газета «Ставропольская правда» отказалась размещать предвыборный агитационный материал кандидата «Яблока» в Госдуму Виталия Зубенко, баллотирующегося по 60-му одномандатному округу в Ставропольском крае. По словам кандидата, редакция сообщила об отказе по телефону и не объяснила его причин. В тот же день «Яблоко» направило жалобу в краевую избирательную комиссию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Кавказ» Виталий Зубенко, партия в обычном рабочем порядке разослала свои агитационные материалы в газеты региона. По итогам жеребьевки «Яблоку» была предоставлена бесплатная площадь для размещения предвыборной агитации, в том числе в «Ставропольской правде». Газета является общерегиональным изданием, поэтому партия рассчитывала разместить там материалы своих кандидатов.

По словам господина Зубенко, речь идет об универсальном макете «Яблока» для кандидатов-одномандатников. В нем меняются фотография кандидата, его имя и фамилия, номер округа и персональные сведения, тогда как основной текст остается одинаковым для всех. Предвыборная программа партии, по словам спикера, также воспроизводится без изменений: она была принята на съезде и используется в материалах всех кандидатов.

«У нас макеты универсальные. Сама предвыборная программа принимается на съезде партии, и мы ровно эту программу, буква в букву, запятая в запятую, и публикуем. А в агитационных материалах кандидата меняется только фотография, фамилия, имя, номер округа и персональные данные. Все остальное остается тем же»,— уточнил господин Зубенко.

По словам кандидата, после первого устного отказа в редакции газеты партии сообщили, что причины будут представлены письменно позже.

Как отметил господин Зубенко, партия считает, что речь идет не просто о возможности размещения материала, а о предусмотренной законом процедуре агитации: «Мы не просто имеем право, а обязаны публиковать предвыборную программу партии по закону. Это прямо прописано в федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав».

В Ставропольском крае от «Яблока» в Госдуму баллотируются четыре кандидата по одномандатным округам. Других аналогичных отказов со стороны СМИ в регионе, по словам Виталия Зубенко, пока не было. При этом партия получает информацию о подобных случаях в других регионах и намерена следить за ситуацией.

Краевая избирательная комиссия после обращения «Яблока» также направила в редакцию «Ставропольской правды» официальный запрос с просьбой объяснить причины отказа. Виталий Зубенко сообщил, что партия ожидает ответа.

Валерий Климов