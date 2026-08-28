На реконструкцию Усть-Джегутинского водохранилища в КЧР направят 828 млн рублей

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала» завершило прием заявок на проведение первого этапа масштабной реконструкции Усть-Джегутинского водохранилища. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 828,8 млн руб.

Подрядчик определен по результатам открытого конкурса в электронной форме, который проводился на площадке АГЗ РТ. Заявки принимались до 24 августа 2026 года.

Работы будут вестись в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесской Республики в строгом соответствии с позицией плана-графика закупок и типовыми условиями контракта.

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит выполнить комплексный цикл работ, включающий: подготовительные и земляные работы; устройство фундаментов, оснований и возведение несущих конструкций; монтаж технологического оборудования и полный спектр пусконаладочных работ; строительство наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электрических линий; специализированные гидротехнические работы, направленные на укрепление береговой линии и модернизацию водосбросных сооружений гидроузла Большого Ставропольского канала.

Заказчик напоминает потенциальным участникам рынка о строгой ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. В случае выявления ограничивающих конкуренцию соглашений или согласованных действий предусмотрена административная ответственность.

Усть-Джегутинское водохранилище является ключевым элементом водохозяйственного комплекса Юга России, обеспечивая работу Большого Ставропольского канала. Реконструкция объекта направлена на повышение его пропускной способности, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, снижение риска паводковых угроз для нижележащих населенных пунктов, а также на гарантированное водоснабжение аграрных территорий Ставрополья и Карачаево-Черкесии. Ожидается, что реализация I этапа позволит значительно увеличить полезный объем водохранилища и повысить эффективность регулирования стока реки Кубань. Сроки завершения всех этапов проекта будут уточнены после подписания итогового протокола определения поставщика.

Тат Гаспарян