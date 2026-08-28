Экспорт напитков со Ставрополья вырос на 31,7%

Экспортная выручка предприятий Ставропольского края от поставок напитков за рубеж в 2025 году выросла на 31,7%, до $30,4 млн. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в министерстве экономического развития Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

За год предприятия региона экспортировали 60,3 тыс. тонн напитков. Поставки осуществлялись в 26 государств, включая страны ЕАЭС и СНГ, Китай, Израиль, а также ряд стран Азии и Европы.

Крупнейшими импортерами ставропольской минеральной воды остаются Беларусь, Монголия, Казахстан и Азербайджан.

Экспорт продолжил расти и в 2026 году. За январь—май предприятия края поставили за рубеж 22,5 тыс. тонн напитков на общую сумму $12,1 млн. Стоимость поставок увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом экспортная выручка в 2025 году росла быстрее физических объемов поставок: за год предприятия вывезли 60,3 тыс. тонн продукции, тогда как в январе—мае 2026 года — 22,5 тыс. тонн.

На фоне расширения внешних поставок предприятия отрасли продолжают увеличивать производство. В 2025 году на Ставрополье было выпущено 16,8 млн дал безалкогольных напитков и более 1,6 млрд полулитров природной минеральной и питьевой воды. За январь—май 2026 года производство безалкогольных напитков составило 5,7 млн дал, питьевой и минеральной воды — почти 642 млн полулитров.

Одновременно отрасль столкнулась со снижением прибыльности. По итогам 2025 года совокупная чистая прибыль доходных предприятий, вошедших в выборку из 79 организаций, сократилась на 32,3%, до 1,93 млрд руб., против более 2,85 млрд руб. годом ранее. Совокупный отрицательный финансовый результат убыточных компаний вырос с 38,3 млн до 96,1 млн руб.

Подробнее читайте в материале «Напитки льются, прибыль сохнет».

Роман Лаврухин