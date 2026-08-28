Отгрузка напитков на Ставрополье выросла на 27%, до 51,4 млрд рублей

Объем отгруженной продукции предприятиями по производству безалкогольных напитков, питьевой и минеральной воды на Ставрополье в 2025 году вырос на 27% и достиг 51,4 млрд руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в министерстве экономического развития Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В 2025 году предприятия региона выпустили 16,8 млн дал безалкогольных напитков и более 1,6 млрд полулитров природной минеральной и питьевой воды. За январь—май 2026 года производство безалкогольных напитков составило 5,7 млн дал, питьевой и минеральной воды — почти 642 млн полулитров. Объем отгруженной продукции за пять месяцев достиг 13 млрд руб.

На Ставрополье работают 34 предприятия по производству напитков. На отрасль приходится 5,5% занятых в промышленном производстве региона.

Производители одновременно расширяют ассортимент. По данным краевого минэкономразвития, за последнее время предприятия вывели на рынок около 20 новых видов напитков. В их числе новые линейки лимонадов «Лимонадзе» и WOW MIX, напитки со вкусом мохито, вода «Данай» с фруктово-ягодными вкусами, а также новые виды природных лечебно-столовых минеральных вод.

В министерстве связывают расширение ассортимента с изменением потребительских предпочтений и стремлением предприятий укрепить позиции на внутреннем рынке и при экспортных поставках.

Экспорт напитков также увеличивается. В 2025 году предприятия Ставропольского края поставили за рубеж 60,3 тыс. тонн напитков общей стоимостью $30,4 млн. Экспортная выручка выросла на 31,7% по сравнению с предыдущим годом. За январь—май 2026 года объем экспорта составил 22,5 тыс. тонн на $12,1 млн, что на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Ставропольские производители поставляют напитки в 26 государств, в том числе страны ЕАЭС и СНГ, Китай, Израиль, а также страны Азии и Европы. Крупнейшими импортерами ставропольской минеральной воды остаются Беларусь, Монголия, Казахстан и Азербайджан.

На фоне роста производства и отгрузки увеличивается и оплата труда в отрасли. Средняя заработная плата работников предприятий по производству напитков в 2026 году достигла 75,6 тыс. руб., что на 11,1% выше уровня прошлого года.

При этом рост объемов реализации не сопровождался сопоставимым улучшением финансовых результатов. По данным анализа бухгалтерской отчетности 79 организаций Ставропольского края, проведенного на основе информации «СПАРК-Интерфакс», совокупная чистая прибыль доходных предприятий отрасли по итогам 2025 года составила 1,93 млрд руб. против более 2,85 млрд руб. годом ранее. Снижение составило 32,3%.

Одновременно совокупный отрицательный финансовый результат убыточных компаний вырос с 38,3 млн до 96,1 млн руб. Количество предприятий, завершивших год с убытком, увеличилось с 10 до 20, тогда как число прибыльных сократилось с 46 до 39.

Роман Лаврухин