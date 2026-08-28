На Ставрополье задолженность по зарплате выросла на 7% за месяц

Просроченная задолженность по заработной плате в организациях Ставропольского края на конец июля 2026 года выросла на 7% за месяц и достигла 32,865 млн руб. Такие данные содержатся в отчете Северо-Кавказстата, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В расчет включены организации всех видов экономической деятельности, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства.

Основная часть просроченной задолженности приходится на организации обрабатывающих производств — 30,965 млн руб. За месяц она увеличилась на 14,9%. Таким образом, на обрабатывающие производства приходится около 94% всей задолженности по заработной плате в крае.

Еще 1,9 млн руб. задолженности приходится на организации, основным видом деятельности которых являются операции с недвижимым имуществом. Данных о ее динамике по сравнению с предыдущим месяцем Северо-Кавказстат не приводит.

Задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на конец июля в крае не зафиксировано.

Валерий Климов