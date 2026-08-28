Промышленность Ставрополья снизила выпуск на 10,6% за полгода

Промышленное производство в Ставропольском крае в январе—июле 2026 года сократилось на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в отчете Северо-Кавказстата, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Индекс промышленного производства в целом составил 89,4%. Снижение отмечено по четырем видам деятельности. В добыче полезных ископаемых индекс составил 81,1%, в обрабатывающих производствах — 89,6%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха — 90,7%, в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов — 87,3%.

В добывающей промышленности производство прочих полезных ископаемых сократилось до 85,9% от уровня января—июля прошлого года. Еще сильнее снизился индекс по услугам в области добычи полезных ископаемых — до 23,3%.

В обрабатывающей промышленности снижение зафиксировано в большинстве представленных отраслей. Производство пищевых продуктов составило 84,1% к уровню годом ранее, табачных изделий — 44,5%, одежды — 91,1%, кожи и изделий из кожи — 70,8%. Объем обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки снизился до 95,4%, бумаги и бумажных изделий — до 99,5%.

Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, составил 87,4%, резиновых и пластмассовых изделий — 86,7%, прочей неметаллической минеральной продукции — 90,2%. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, сократилось до 96%, электрического оборудования — до 93,7%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки,— до 90,8%.

Кроме того, индекс ремонта и монтажа машин и оборудования составил 85,3% к январю—июлю 2025 года.

При этом в ряде отраслей производство за семь месяцев выросло. Индекс производства напитков составил 104,1%, полиграфической деятельности и копирования носителей информации — 106,6%, металлургического производства — 101,9%. Более заметный рост отмечен в производстве текстильных изделий (133,7%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (135%), прочих транспортных средств и оборудования (120,8%), мебели (122,8%) и прочих готовых изделий (121,9%).

В энергетике индекс производства, передачи и распределения электроэнергии составил 89,6%.

Отдельно в июле ситуация отличалась от динамики за семь месяцев: индекс промышленного производства составил 85,7% к июлю 2025 года, но 100,8% к июню 2026 года. Таким образом, в месячном выражении промышленный выпуск вырос на 0,8%, несмотря на снижение в годовом сравнении.

Валерий Климов