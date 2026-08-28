Суд вышел без приговора

Ленинский райсуд Владикавказа направил прокурору уголовное дело главного врача Правобережной ЦРКБ Алана Адырхаева, обвиняемого в халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели девяти рожениц. Это произошло уже после завершения почти годового процесса и судебных прений — суд к тому моменту удалился для подготовки приговора. Потерпевшие собираются обжаловать решение, полагая, что обнаруженные судом недостатки не препятствовали рассмотрению дела по существу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Владикавказа вернул прокурору уголовное дело в отношении главного врача Правобережной центральной районной клинической больницы Алана Адырхаева, обвиняемого в халатности, повлекшей смерть девяти пациенток. Решение было принято после завершения прений и удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора.

Уголовное дело в отношении Алана Адырхаева было возбуждено после расследования обстоятельств смерти девяти беременных и рожениц в больнице Беслана в период пандемии COVID-19. Изначально врачу вменяли оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), однако впоследствии обвинение переквалифицировали на ч. 3 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц.

По версии следствия, в клинике не были обеспечены необходимые условия для оказания медицинской помощи. Представители потерпевших указывают, в частности, на проблемы с медицинским оборудованием, нехватку персонала, недостатки в организации работы реанимации и проведении лабораторных исследований. Одним из ключевых вопросов стала невозможность проводить исследования газового состава и кислотно-щелочного состояния крови у «тяжелых» пациентов: по версии потерпевших, оборудование не работало. Также реаниматологов привлекали к работе в других подразделениях, из-за чего «тяжелые» пациентки оставались без должного наблюдения.

Алан Адырхаев вину не признает. Защита настаивает, что пациентки поступали в больницу уже в тяжелом состоянии, а причиной смертей стали осложнения коронавирусной инфекции. Сам обвиняемый утверждал в суде, что информировал региональный минздрав о проблемах больницы, но реакции не последовало. Бывший министр здравоохранения Северной Осетии эти заявления в ходе допроса опроверг, заявив, что соответствующих докладных записок и заявок от главного врача не получал.

Дело поступило в Ленинский райсуд Владикавказа в 2025 году. По словам Сергея Броницкого, процесс проходил без существенных задержек: заседания назначались примерно раз в неделю, а переносы происходили в основном из-за болезни или неявки участников. За год суд допросил родственников погибших, медицинских работников и бывшего заместителя главного врача, а также исследовал документы и экспертные заключения. В прениях государственное обвинение попросило назначить Алану Адырхаеву четыре года лишения свободы, потерпевшие поддержали позицию прокурора. Защита настаивала на оправдании.

После прений господин Адырхаев произнес последнее слово, вновь не признав вину, после чего суд удалился в совещательную комнату для подготовки приговора. Однако при оглашении решения вместо приговора было вынесено постановление о возвращении дела прокурору.

По словам Сергея Броницкого, одним из оснований для этого стали выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Северной Осетии. Суд указал на отсутствие в ней причинно-следственной связи между дефектами оказания медицинской помощи и смертью пациенток. Адвокат, однако, отмечает, что эксперты не пришли к выводу об отсутствии такой связи, а лишь указали на невозможность ее установить — в том числе из-за отсутствия патологоанатомических вскрытий по ряду случаев. При этом в материалах дела имеются и другие экспертизы по отдельным пациенткам.

Еще одним основанием для возврата дела суд назвал недостаточную конкретизацию нарушения обязанностей главного врача. Сторона потерпевших с этим не согласна: в материалах дела и показаниях свидетелей подробно описаны проблемы с персоналом, оборудованием и работой реанимации. Кроме того, суд обратил внимание на наличие в материалах допроса специалиста, процессуальный статус которого отличается от статуса эксперта.

«Для нас неожиданно, что обстоятельства, которые суд теперь считает препятствующими вынесению решения по существу, не были поставлены им под сомнение ни при принятии дела к производству, ни в ходе почти годового судебного следствия. Все доказательства были исследованы, стороны выступили в прениях, подсудимый произнес последнее слово, после чего суд удалился в совещательную комнату. При этом ни одна из сторон вопрос о возвращении дела не ставила»,— заявил «Ъ-Кавказ» Сергей Броницкий.

Потерпевшие намерены обжаловать постановление и рассчитывают, что прокуратура также обжалует решение суда. Если постановление останется в силе, дело вернется на стадию предварительного расследования. По оценке господина Броницкого, это способно существенно затянуть процесс и создает риски истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Параллельно рассматриваются требования потерпевших о компенсации морального вреда. По словам адвоката, его подзащитные заявили один гражданский иск. Первая инстанция взыскала 2 млн руб., решение устояло в апелляции, однако Пятый кассационный суд общей юрисдикции направил спор на новое рассмотрение.

После возвращения дела в Алагирский районный суд судья, вынесшая первоначальное решение, заявила самоотвод, указав, что считает его законным и не согласна с позицией вышестоящей инстанции. Остальные судьи Алагирского райсуда также не смогли рассмотреть спор из-за отводов и самоотводов. Одному из судей отвод был заявлен стороной ответчика в связи с родственными связями. Сейчас решается вопрос о передаче гражданского дела в другой районный суд.

Роман Лаврухин