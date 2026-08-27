Зерно просят выкупить

На фоне ограничений на вывоз зерна участники рынка обсуждают необходимость государственных закупок и параметры их проведения. В трех южных регионах предлагают сосредоточить интервенции на зерне местного производства. Эксперты считают необходимым провести закупки в объеме не менее 15 млн тонн и указывают на необходимость оперативного запуска механизма. Среди дополнительных предложений — упрощение закупочных процедур, расширение перечня элеваторов и мораторий на кредитные обязательства аграриев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сельхозпроизводители южных регионов России столкнулись с проблемами реализации нового урожая из-за ограничения экспорта и снижения закупочных цен ниже себестоимости. По данным участников рынка, цены на пшеницу достигли минимальных значений с мая 2024 года. На этом фоне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил провести государственные закупочные интервенции.

На Ставрополье в этом году собрали почти 9,3 млн тонн зерна, однако значительная часть урожая пока не реализована. По словам господина Владимирова, при сложившихся ценах сельхозпредприятиям становится сложно выполнять текущие обязательства — выплачивать зарплаты, рассчитываться с пайщиками и одновременно финансировать осенние полевые работы и закладку урожая 2027 года.

«Необходимо определить минимальный объем государственной интервенции, который позволит хозяйствам выполнить текущие обязательства и обеспечить закладку урожая следующего года»,— заявил Владимир Владимиров. Он поручил краевому минсельхозу провести необходимые расчеты и подготовить предложения по механизму интервенций.

Параллельно Минсельхоз обсуждает меры поддержки АПК: пролонгацию до года льготных краткосрочных кредитов для регионов с профицитом зерна, субсидии производителям и закупки в интервенционный фонд. Государственный агент по проведению интервенций — Объединенная зерновая компания (ОЗК) — подтвердил «Ъ», что приступил к поиску свободных мощностей для хранения зерна.

Тем временем Ставропольский край и Ростовская область готовят обращение по положению на зерновом рынке. С черновиком документа ознакомился «Ъ-Кавказ»: авторы предлагают закупить не менее 15 млн тонн зерна. Участники рынка считают, что для заметного влияния на рынок закупки должны охватывать прежде всего производителей трех регионов Юга.

Механизм для стабилизации рынка

Председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края, депутат краевой думы и глава сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко считает закупки в таком объеме необходимым условием сохранения экспортного потенциала отрасли.

«В сложившихся условиях это единственное правильное решение. Оно позволит нам сохранить производственные возможности. Хотел бы также поблагодарить губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова за его позицию по вопросу повышения цены отсечения при формировании экспортной пошлины: он уже трижды обращался с этим предложением в правительство РФ. Это важная мера поддержки доходов сельхозпроизводителей. В противном случае мы потеряем экспортный потенциал на долгие годы, а его восстановление обойдется стране слишком дорого»,— говорит господин Коротченко.

Закупку зерна в интервенционный фонд не следует рассматривать как безвозвратную бюджетную поддержку, полагает эксперт. При текущей цене закупки пшеницы около 12,7 тыс. руб. за тонну это примерно $150 за тонну, тогда как мировые цены на условиях FOB находятся около $270. Кроме того, обстановка в Черном море, по его оценке, создает предпосылки для их дальнейшего роста.

«Сам механизм интервенций предназначен для стабилизации рынка: государство закупает зерно при снижении цен и реализует запасы при их росте. Нынешний спад — как раз такой случай. Покупая зерно сейчас, государство фактически инвестирует в актив, который в дальнейшем можно будет выгодно реализовать, что полностью соответствует федеральному законодательству»,— отмечает Петр Коротченко.

Отдельный вопрос — порядок распределения закупок. По его словам, определение объема интервенций для региона еще не гарантирует, что государство будет приобретать зерно у местных производителей: при стандартной процедуре поставщиком может стать хозяйство из другого субъекта, предложившее более низкую цену. Эксперт предлагает закрепить в нормативных документах возможность закупки зерна непосредственно в субъектах с наибольшим профицитом.

«Если наше зерно уйдет с рынка, то и в этих субъектах цены поднимутся. Это может одномоментно улучшить положение дел и сохранить отрасль»,— полагает он.

Сформированный интервенционный запас впоследствии можно будет реализовать на экспорт, поясняет господин Коротченко. По его мнению, зерно стоит продать с обязательством вывоза покупателем — например, крупным международным компаниям или Турции, заинтересованной в поставках сырья для мукомольной промышленности. При этом кризис на рынке спикер предлагает рассматривать шире, чем вопрос поддержки сельхозпроизводителей: сложности с экспортом затрагивают продовольственную безопасность страны, поэтому решения должны приниматься на уровне правительства с участием нескольких ведомств.

Выкуп части — проблему не решит

Вопрос эффективности самого механизма интервенций поднимает председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров. По его оценке, к октябрю недоэкспорт зерна из южных регионов может составить 10–12 млн тонн. Риски спикер видит в механизме интервенций: цене, объеме и критериях отбора поставщиков.

«Если государство объявит закупку по 11 рублей, например, только 1 млн тонн, желающих продать по этой цене будет значительно больше, поскольку покупатели предлагают сейчас цену 8-9 рублей. Как в таком случае будет определяться круг поставщиков?» — отмечает Константин Юров.

Выкуп небольшой части урожая проблему не решит: доступ к государственной закупке не должен создавать преимущества для отдельных игроков.

«Когда все находятся в равных условиях — это одно. Но если кто-то получает преимущество, например, в три рубля на тонну, это создает неравную конкуренцию. Интервенция по объемам должна быть сопоставима с сокращением экспорта»,— подчеркивает господин Юров.

Отдельный риск — кредитная нагрузка, указывает член комитета АПК ростовского отделения «Опоры России» Евгений Коваленко. По его мнению, товарные интервенции остаются важной мерой, но в текущей ситуации уже запаздывают.

«Основная причина кризиса — кредитная нагрузка. Именно обязательства перед банками сегодня становятся главным драйвером снижения цен: аграрии вынуждены продавать зерно по любой цене, чтобы рассчитаться по долгам»,— говорит господин Коваленко.

Пик платежей приходится на сентябрь—декабрь, и перед хозяйствами стоит вопрос исполнения обязательств при отсутствии сбыта. Поэтому одновременно с интервенциями, считает эксперт, необходимо безотлагательно ввести мораторий на кредитные обязательства аграриев сроком от полугода до года. Это позволит реализовать продукцию после восстановления рыночной конъюнктуры и стабилизации экспортных каналов.

Роман Лаврухин