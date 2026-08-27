Суд на Кубани признал незаконной деятельность агрегатора такси «Максим-Юг»

Арбитражный суд Краснодарского края признал деятельность ООО «МаксимЮг» по передаче заказов нелегальным таксистам незаконной и запретил ее. Соответствующее решение опубликовано в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Иск к компании подало министерство транспорта Кубани. Основанием для него послужили результаты проверок, выявивших неоднократные случаи передачи заказов нелегальным таксистам. В материалах дела фигурируют пять водителей, работавших через сервис заказа «Максим», чьи автомобили не были внесены в региональный реестр такси.

По мнению министерства, «МаксимЮг», хотя и действовало через договоры аренды транспортного средства с экипажем, фактически являлось посредником между водителями и пассажирами и участником осуществления перевозок таксомоторами.

В суде ответчик настаивал, что является лишь информационным сервисом и не обязан проверять разрешения у партнеров, а также указал на наличие у него самого действующего разрешения на деятельность службы заказа такси. Однако суд отклонил эти доводы, отметив, что компания фактически выполняет функции диспетчерской службы, формируя базу заказов и распределяя их между водителями. Передача заявок лицам без разрешений, по мнению суда, является действием в обход закона с противоправной целью.

В итоге суд пришел к выводу, что ответчик, создавая условия для таких перевозок, тем самым участвовал в деятельности, создающей опасность для неопределенного круга потребителей, фактически позволяя любому лицу предоставлять услугу по перевозке пассажиров и багажа без подтверждения соответствия критериям безопасности, установленным для легкового такси. Соответствующая деятельность ООО «МаксимЮг» была признана незаконной и запрещена.

АС Кубани при вынесении решения сослался на позицию Верховного суда РФ, ранее признававшего подобные действия агрегаторов незаконными.

Летом 2023 года «Ъ-Кубань» писал о решениях, принятых в отношении ООО «Максим-Сочи», «Сити-Мобил» и «Альматея», по признанию их деятельности незаконной.

Юрист-транспортник Екатерина Бурнос позитивно оценивает позицию, избранную кубанским арбитражем, который, несмотря на формальное наличие договоров аренды транспортных средств с экипажами, все равно признал эту деятельность услугами такси.

«Водители, которым предлагается подобная схема постоянной работы или подработки, должны понимать, что, когда эта судебная практика закрепится, использование таких схем при взаимодействии со службами заказа будет незаконным. Последствием для них уже сейчас могут стать серьезные административные штрафы, в том числе по части 5 статьи 14.1.2 КоАП РФ, и даже арест транспортных средств»,— говорит она.

Также она отмечает ключевую роль кубанского минтранса, который уделяет большое внимание обелению рынка такси, борьбе с нелегальным извозом.

«Минтранс и ранее первый в России сформировал очень важную практику по признанию незаконной деятельности по передаче агрегаторами заказов нелегальным перевозчикам, и последовательно продолжает ее сейчас. Правда, конечно, усилия минтранса по установлению судебных запретов несколько нивелируются тем, что после получения запрета агрегатору ничего не мешает на следующий же день создать новое юрлицо и продолжить работать по старой схеме. И новый судебный процесс по запрету деятельности очередного юрлица займет не один месяц. Но здесь, мне видится, эту проблему должен решить законодатель, предусмотрев для тех, кто таким образом обходит запреты, более серьезные финансовые санкции, например, вместо административного штрафа — оборотный либо взыскание всей выручки за период признанной незаконной деятельности в доход государства»,— говорит эксперт.

Михаил Волкодав