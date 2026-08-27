Суд отказал администрации Аксайского района в отсрочке обустройства участка

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (г. Краснодар) отклонил жалобу администрации Аксайского района Ростовской области, добивавшейся отсрочки исполнения судебного решения об обеспечении земельного участка многодетной семьи инженерной инфраструктурой. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ранее районный суд обязал администрацию подвести к участку, выделенному для ведения подсобного хозяйства, электро-, газо-, водоснабжение и проложить подъездную дорогу. Ссылаясь на объективные трудности и поэтапный характер работ, администрация обратилась за отсрочкой, однако суды двух инстанций ей отказали. В кассации представитель ведомства настаивал на том, что для полного оснащения участка необходимо дополнительное время.

Гражданская коллегия кассационного суда эти доводы не приняла. Суд констатировал, что с момента вынесения решения миновало более трех лет, тогда как права многодетной семьи по-прежнему не восстановлены.

В результате кассационный суд оставил решения нижестоящих инстанций в силе, а жалобу администрации — без удовлетворения.

Константин Соловьев