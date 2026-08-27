Путин выразил соболезнования властям Китая и Непала из-за наводнения

Президент России Владимир Путин принес соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за масштабного схода селя в Тибетском автономном районе Китая. Телеграмму с соболезнованиями господин Путин также направил президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру страны Балендре Шаху. В обеих телеграммах российский президент желает выздоровления пострадавшим.

Наводнение произошло 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. В Непале и Китае пропали в общей сложности 1,5 тыс. человек, погибли более 270. В числе пропавших — восемь россиян, сообщили в посольстве РФ в Непале. МИД РФ призвал сограждан не посещать районы наводнения.