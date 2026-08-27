МИД РФ призвал россиян не посещать районы наводнения в Непале

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала россиян воздержаться от посещения горных районов Непала, затронутых наводнением. По данным местных властей, в республике пропали не менее восьми граждан РФ.

«Призываем наших сограждан в Непале незамедлительно связаться с российским посольством в Катманду в целях организации учета и при необходимости оказания помощи»,— сказала Мария Захарова на брифинге. Она заверила, что российские дипломаты ищут соотечественников, связь с которыми утрачена.

26 августа со стороны Тибета сошла лавина из снега и камней. Она резко подняла уровень воды в реках Бхоте-Коши и Трисули, затопив районы ниже по течению. Наибольшие разрушения инфраструктуры — в районах Расува и Нувакот.

По данным канцелярии премьер-министра Непала, погибли не менее 95 человек. Пропавшими без вести на утро 27 августа числятся 644 человека, в том числе восемь россиян, следует из статистики Совета по туризму Непала (NTB).