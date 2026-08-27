После наводнения в Непале пропали восемь российских туристов

Восемь российских туристов не выходят на связь после наводнения в Непале, заявил ТАСС советник-посланник посольства РФ Ринчен Ракшаев. В пострадавшем от наводнения районе не было организованных российских туристов, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия разрушительного наводнения в районе Хувакот (Непал)

Фото: Niranjan Shrestha / AP Последствия разрушительного наводнения в районе Хувакот (Непал)

Фото: Niranjan Shrestha / AP

«На этот регион Непала в сегменте организованного туризма всегда был очень небольшой спрос, но самостоятельные путешественники там находиться могли»,— рассказали в пресс-службе АТОР.

Диппредставительства России в Китае и Непале прилагают усилия по установлению местонахождения пропавших россиян, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Наводнение произошло 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. В Непале пропали в общей сложности 800 человек, погибли более 160. В посольстве РФ в Непале говорили, что рассматривают варианты эвакуации россиян из региона.