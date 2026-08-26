После наводнения в Непале пропали более 300 путешественников

В приграничном с Тибетом районе Непала произошло крупное наводнение. Пропавшими без вести числятся более 300 путешественников, передает Reuters. Как сообщило BBC со ссылкой на данные полиции, погибли по меньше мере 17 человек.

В Международном центре комплексного развития горных районов (ICIMOD) считают, что причиной наводнения стал сход горной породы и льда в непальском районе Расува. Оползень заблокировал русло реки Лхенде и вызвал «каскадное наводнение» вниз по течению рек Бхоте-Коши и Трисули. Туристическое управление Непала отчиталось, что 384 путешественника пропали без вести. В их числе — 291 иностранец, среди которых 105 — граждане Индии. Были ли среди туристов россияне, пока неизвестно. Глава МИД Непала сообщил, что оползню предшествовало землетрясение.

На видео, опубликованных в соцсетях непальской полиции, запечатлены потоки мутной воды, обрушившиеся на горные долины в гималайском районе, граничащем с Тибетом. Один из очевидцев рассказал AFP, что водой смыло «восемь или девять грузовиков, а также дома и людей». Были закрыты несколько автомагистралей, в район направили вертолеты. Проживающих вблизи реки людей призвали эвакуироваться.