После наводнения в Непале пропали более 300 путешественников
В приграничном с Тибетом районе Непала произошло крупное наводнение. Пропавшими без вести числятся более 300 путешественников, передает Reuters. Как сообщило BBC со ссылкой на данные полиции, погибли по меньше мере 17 человек.
В Международном центре комплексного развития горных районов (ICIMOD) считают, что причиной наводнения стал сход горной породы и льда в непальском районе Расува. Оползень заблокировал русло реки Лхенде и вызвал «каскадное наводнение» вниз по течению рек Бхоте-Коши и Трисули. Туристическое управление Непала отчиталось, что 384 путешественника пропали без вести. В их числе — 291 иностранец, среди которых 105 — граждане Индии. Были ли среди туристов россияне, пока неизвестно. Глава МИД Непала сообщил, что оползню предшествовало землетрясение.
На видео, опубликованных в соцсетях непальской полиции, запечатлены потоки мутной воды, обрушившиеся на горные долины в гималайском районе, граничащем с Тибетом. Один из очевидцев рассказал AFP, что водой смыло «восемь или девять грузовиков, а также дома и людей». Были закрыты несколько автомагистралей, в район направили вертолеты. Проживающих вблизи реки людей призвали эвакуироваться.
Зафиксированный в Непале обвал камней и льда, перекрывший реку Лхенде и вызвавший «каскадное наводнение», произошел сегодня рано утром в Расуве, к северу от Катманду. Причиной природного явления стало таяние снегов в реке Бхоте Коши. По информации непальского Jardan, в результате оползня на границе пострадали девять военнослужащих, более 20 сотрудников силовых структур пропали без вести. Управление по туризму Непала сообщило о 384 пропавших без вести туристах, а власти призвали людей, проживающих вдоль реки Бхоте Коши, перебраться на возвышенности.
Наводнения в Юго-Восточной Азии за последние месяцы стали причиной гибели множества людей. В частности, в Индонезии, Таиланде, Малайзии и на Шри-Ланке от наводнений погибло более 1,4 тыс. человек по состоянию на 3 декабря 2025 года. Больше всего жертв было зафиксировано в Индонезии — 753 человека, и на Шри-Ланке — 465 погибших. По состоянию на 30 ноября 2025 года, сотни людей числились пропавшими без вести, и от стихии пострадало почти 3 млн человек на юге Таиланда, 1,1 млн на западе Индонезии и более 500 тыс. на Шри-Ланке.