Почти 1,5 тысячи человек пропали без вести после наводнения в Непале и Китае

После схода селевых потоков и наводнения на границе Непала и Китая пропавшими без вести числятся около полутора тысяч человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает AP.

В Непале пропали более 800 человек, в Китае — около 600. Непальские власти сообщали об обнаружении 165 тел погибших. В списке пострадавших — более 70 человек.

Наводнение произошло 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. Восемь российских туристов, находившихся в этом районе, сейчас не выходят на связь, сообщили в посольстве РФ.