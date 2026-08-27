Почти 1,5 тысячи человек пропали без вести после наводнения в Непале и Китае
После схода селевых потоков и наводнения на границе Непала и Китая пропавшими без вести числятся около полутора тысяч человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает AP.
В Непале пропали более 800 человек, в Китае — около 600. Непальские власти сообщали об обнаружении 165 тел погибших. В списке пострадавших — более 70 человек.
Наводнение произошло 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. Восемь российских туристов, находившихся в этом районе, сейчас не выходят на связь, сообщили в посольстве РФ.
Посольство России в Китае сообщило, что двое россиян числятся пропавшими без вести после наводнения в уезде Гьиронг Тибетского автономного района КНР, и устанавливается местонахождение еще троих российских граждан. Российские дипломатические представительства в Непале и Китае предпринимают усилия для определения местонахождения всех пропавших россиян. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), организованных российских туристов в пострадавшем районе Непала не было, но там могли находиться самостоятельные путешественники, поскольку местность популярна для паломнических маршрутов к горе Кайлас и озеру Манасаровар в Китае.
По состоянию на 26 августа 2026 года число погибших в районе Расува на севере Непала достигло 157 человек, 403 туриста числились пропавшими без вести, 341 из которых были иностранцами. Наводнение в Непале, как и в других странах Юго-Восточной Азии, часто происходит из-за сильных муссонных дождей или схода снежно-каменных лавин.