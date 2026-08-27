Число погибших при наводнении в Непале превысило 270

При наводнении на границе Непала и Тибета погибли по меньшей мере 270 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на непальскую полицию. В МИД Индии заявили, что в числе пропавших без вести — 288 граждан Индии.

Наводнение произошло 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. В Непале и Китае пропали в общей сложности 1,5 тыс. человек. В их числе — восемь россиян, говорили в посольстве РФ в Непале. Диппредставительство рассматривает варианты эвакуации россиян из региона.