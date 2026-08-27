В Ставропольском крае бензин марки АИ-95 подорожал на 2,17%

По данным Северо-Кавказстата, за прошедшую неделю в Ставропольском крае наиболее существенно выросла стоимость автомобильного бензина марки АИ-95 — на 2,17%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В целом сегмент топлива подорожал на 1,77%; средняя цена достигла 81,92 рубля за литр. Стоимость АИ-92 увеличилась на 1,41% — сейчас литр этой марки реализуется по цене 77,55 рубля. Наименее заметная динамика отмечена по марке АИ-98: рост составил 0,23%, цена — 99,92 рубля за литр.

Единственным видом горючего, чья стоимость снизилась, стало дизельное топливо: его средняя цена опустилась на 0,78% и составляет 85,62 рубля за литр.

Мария Хоперская