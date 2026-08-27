В Дагестане усилили меры безопасности электроснабжения из-за надвигающегося шторма

Энергетики Дагестана усилили меры безопасности электроснабжения из-за надвигающейся непогоды. По данным синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидаются сильный ветер (до 20–23 м/с), ливень, град и гроза. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

К оперативному реагированию уже готовы 173 аварийные бригады, в составе которых — 678 специалистов и 294 единицы спецтехники. Организовано круглосуточное дежурство.

Налажено межведомственное взаимодействие с региональным управлением МЧС России, Дагестанским РДУ (региональным диспетчерским управлением), едиными дежурно-диспетчерскими службами и администрациями муниципальных образований. Это позволит координировать действия при возникновении нештатных ситуаций и максимально быстро восстанавливать электроснабжение.

Наталья Белоштейн