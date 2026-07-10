Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2026 году на оздоровительную детскую кампанию на Кубани направили почти 4 млрд рублей

С начала летней оздоровительной кампании в Краснодарском крае отдых и лечение прошли более 160 тыс. детей, в том числе из других регионов России. До конца лета регион планирует принять еще около 200 тыс. несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По словам главы региона, помимо детских санаториев на черноморском побережье в крае работают пришкольные, палаточные и трудовые лагеря. Особое внимание в ходе кампании уделяется вопросам безопасности. Для этого власти взаимодействуют с правоохранительными органами. Также для детей организованы образовательные и творческие программы, экскурсии, лекции и мастер-классы.

Как отметил Вениамин Кондратьев, на проведение детской оздоровительной кампании в 2026 году из бюджета направлено около 4 млрд руб. Значительная часть средств предусмотрена на приобретение бесплатных путевок для детей, нуждающихся в особой социальной поддержке.

Вячеслав Рыжков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд