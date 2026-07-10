В 2026 году на оздоровительную детскую кампанию на Кубани направили почти 4 млрд рублей

С начала летней оздоровительной кампании в Краснодарском крае отдых и лечение прошли более 160 тыс. детей, в том числе из других регионов России. До конца лета регион планирует принять еще около 200 тыс. несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По словам главы региона, помимо детских санаториев на черноморском побережье в крае работают пришкольные, палаточные и трудовые лагеря. Особое внимание в ходе кампании уделяется вопросам безопасности. Для этого власти взаимодействуют с правоохранительными органами. Также для детей организованы образовательные и творческие программы, экскурсии, лекции и мастер-классы.

Как отметил Вениамин Кондратьев, на проведение детской оздоровительной кампании в 2026 году из бюджета направлено около 4 млрд руб. Значительная часть средств предусмотрена на приобретение бесплатных путевок для детей, нуждающихся в особой социальной поддержке.

Вячеслав Рыжков