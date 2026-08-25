На Кубани 50 врачей подали заявки на взнос по ипотеке в размере 1 млн рублей

В Краснодарском крае 50 врачей в 2026 году подали заявки на получение социальной выплаты в размере 1 млн руб. для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту. Мера действует для привлечения и удержания медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения региона, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2025 году такую выплату получили 35 врачей. Помимо ипотечной поддержки, медработникам компенсируют расходы на аренду жилья и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, в предыдущем году компенсацию за наем жилья получили более 1,4 тыс. сотрудников, за оплату ЖКУ — более 7,6 тыс. В первом квартале 2026 года выплаты получили более 1,1 тыс. и 6,8 тыс. медработников соответственно.

Всего для врачей в Краснодарском крае действуют федеральные и региональные меры поддержки, включая единовременные выплаты до 1,5 млн руб. по программе «Земский доктор», социальную выплату 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке, предоставление служебного жилья, компенсацию за аренду квартир и земельные участки.

Как писал «Ъ-Кубань», среднемесячная начисленная зарплата врачей государственных медучреждений Краснодарского края за январь—май 2026 года выросла на 4% год к году и превысила 120 тыс. руб. Доход среднего медперсонала увеличился на 6%, более чем до 65 тыс. руб., младшего — на 5%, более чем до 57 тыс. руб. При этом конкретная зарплата медработника зависит от квалификации, сложности, объема и качества выполняемой работы и может отличаться от средних значений.

Повышение оплаты труда проводится в рамках указа президента РФ №597. Для врачей целевым ориентиром остается уровень до 200% средней зарплаты по региону, для среднего и младшего медперсонала — до 100%.

Анна Гречко