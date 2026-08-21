На Кубани для медиков купили более 360 служебных квартир

В Краснодарском крае медицинским работникам предоставили более 360 служебных квартир. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2026 году Кубань планирует приобрести еще 15 квартир для сотрудников государственных учреждений здравоохранения. Служебное жилье предоставляется медикам, у которых нет собственного жилья в непосредственной близости от места работы. Пользоваться квартирой они могут в течение срока действия трудового договора с медицинской организацией.

Обеспечение жильем входит в комплекс мер поддержки медицинских кадров в Краснодарском крае. В регионе также действуют выплаты на первоначальный взнос по ипотеке, компенсации аренды, программы предоставления земельных участков и меры поддержки специалистов, переезжающих в малые города и сельские территории.

В частности, для привлечения врачей в муниципалитеты действует программа «Земский доктор». Инициатива предусматривает единовременные выплаты при переезде и трудоустройстве.

Как писал «Ъ-Кубань», проблема кадрового дефицита в здравоохранении сохраняется. Укомплектованность подведомственных минздраву медорганизаций врачами, оказывающими помощь в амбулаторных условиях, составляет 88%, средним медицинским персоналом — 92%. В сельской местности показатели ниже — 86% и 93% соответственно.

Для восполнения кадрового дефицита край увеличивает целевой прием в Кубанский государственный медицинский университет. В 2026 году около 400 выпускников завершили обучение по целевой квоте. После аккредитации они должны трудоустроиться в медицинские учреждения края в соответствии с условиями договоров.

С 1 марта 2026 года также изменились правила наставничества молодых медработников. Предполагается, что работа под руководством наставника позволит выпускникам быстрее адаптироваться и получить практические навыки, необходимые для самостоятельной работы.

Нурий Бзасежев