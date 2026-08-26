Теракты, которых удалось избежать

Южный окружной военный суд присупил в Нальчике к выездным слушаниям по делу 11 жителей Дагестана, обвиняемых в создании террористического сообщества и подготовке серии терактов. По версии следствия, с 2022 года фигуранты вербовали сторонников, собирали деньги, закупали оружие и компоненты для изготовления взрывных устройств, а затем планировали подрывы воинской части в Кизляре и зданий МВД и ФСБ. Фигуранты были задержаны после того как сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного военного суда Фото: Пресс-служба Южного военного суда

В Южном окружном военном суде в Нальчике начались выездные слушания по делу о создании террористического сообщества и подготовке серии терактов в Дагестане. На скамье подсудимых Ямлихан Алиев, Самир Амаев, Касум Акуев, Алибек Алибеков, Муртазали Магомедов и Али Алиев (все включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), а также Магомед Муридбеков, Магомед Амаев, Шамиль Абубакаров, Рустам Дышниев и Артур Ахмедов.

По версии следствия, история террористического сообщества началась в 2022 году. Организатором группы был Ямлихан Алиев, который собрал единомышленников, распределил роли и определил объекты будущих нападений. Одним из его ближайших соратников следствие считает Магомеда Муридбекова.

Большинство подсудимых имело среднее или высшее образование, работали в строительстве, частных охранных предприятиях или занимались бизнесом. Многие были женаты и воспитывали детей. Самому молодому фигуранту — Алибеку Алибекову — 20 лет. По информации СМИ, организатор террористической группы окончил вуз по специальности «геологическая разведка нефти и газа», после чего несколько лет работал в сфере частной охраны.

Согласно фабуле обвинения, встречи проходили в доме Ямлихана Алиева. Там распределялись роли, обсуждались будущие теракты и способы приобретения оружия. Деньги на подготовку участники откладывали из личных доходов в общий фонд. Затем начали закупать оружие и компоненты для изготовления взрывных устройств, часть которых заказывали на маркетплейсах.

Готовые бомбы, боеприпасы и химические вещества хранились в оборудованных тайниках на пустырях, в хозяйственных постройках, гаражах и даже на кладбище. Всего, как утверждает обвинение, фигуранты заготовили 20 мешков химических компонентов весом по 50 кг каждый.

По информации следствия, летом 2024 года участники сообщества начали собирать взрывные устройства и оборудовали схрон на окраине села Старая Серебряковка Кизлярского района. Объектами нападения должны были стать воинская часть в Кизляре, а также здания региональных управлений МВД и ФСБ по Дагестану. Однако совершить теракты они не успели: тайник обнаружили сотрудники ФСБ, после чего фигурантов задержали.

Доказательствами по делу стали банковские документы, сведения о покупках на маркетплейсах, данные биллинга мобильных телефонов, GPS-координаты тайников, а также результаты ДНК- и химических экспертиз.

В зависимости от роли фигурантам вменяют организацию террористического сообщества и участие в нем, содействие террористической деятельности, приготовление к теракту, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств. По наиболее тяжким статьям обвинения им грозит пожизненное лишение свободы.

«Это одна из наиболее сложных категорий уголовных дел. Суду приходится исследовать большой массив доказательств — результаты экспертиз, данные о финансовых операциях, телефонных соединениях, переписку и показания свидетелей. При этом необходимо установить роль каждого из фигурантов, поскольку объем обвинения и степень участия могут существенно различаться»,— комментирует «Ъ-Кавказ» адвокат по уголовным делам Вячеслав Савинов.

По его словам, выездные заседания судов по делам террористической направленности — обычная практика. Если большинство подсудимых, защитников и свидетелей находятся в одном регионе, это позволяет избежать постоянного этапирования обвиняемых и ускорить рассмотрение дела.

Валерий Климов