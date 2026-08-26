Дроны налетели на заказы

В результате атаки украинских беспилотников сгорел крупный логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы смогли сбить большинство БПЛА, но три из них достигли цели. Благодаря эвакуации массовых жертв удалось избежать, ранения получили два человека. После налета власти рекомендовали жителям в течение двух дней воздержаться от активного перемещения по улицам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ночь на 26 августа вооруженные силы Украины атаковали город Котовск, который является промышленным спутником Тамбова. Глава региона Евгений Первышов в пять часов утра сообщил, что система ПВО и мобильные огневые группы «Барс-Тамбов» уничтожили 16 беспилотников, но в результате ударов загорелся логистический центр Wildberries. Как выяснилось позже, до него смогли долететь три БПЛА. Также после падения украинского дрона загорелся дом в одном из садоводческих товариществ.

После получения сигнала тревоги с территории склада были эвакуированы все сотрудники. На момент первого официального сообщения губернатора огонь охватил всю территорию комплекса — 100 тыс. кв. м. В соцсетях появились видеозаписи с места, на которых было видно, как в небо поднялся густой черный дым.

К утру стало известно, что в результате налета пострадали два человека — 19-летний парень получил сотрясение мозга, а 49-летняя женщина сломала палец. Им оказывают медицинскую помощь.

Глава Котовска Алексей Плахотников призвал жителей в течение двух дней воздержаться от активного перемещения по городу, чтобы не отравиться угарным газом и продуктами горения. Также чиновник попросил держать закрытыми окна и балконы.

Ближе к середине дня губернатор Евгений Первышов сообщил, что логистический комплекс Wildberries полностью уничтожен. В своем канале в «Максе» он выразил благодарность всем, кто помог сохранить жизни и здоровье сотрудников ночной смены. «Мы продолжим постоянно тренироваться и готовиться к отражению атак противника. Как показал сегодняшний опыт — мы готовы защищать мирных жителей»,— заявил глава региона, призвав мужчин Тамбовской области присоединиться к защите неба. После атаки в правительстве региона пройдет совещание по трудоустройству всех, кто работал на складе.

Удар по логистическому комплексу Wildberries в Котовске стал одной из наиболее разрушительных атак по объектам маркетплейса, которые продолжаются с середины этого лета.

Склад в индустриальном парке Котовска начал работу весной прошлого года. Стоимость его строительства составила 6,8 млрд руб. Его вместимость оценивается в 54 млн единиц товаров. Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким рассказывала, что после сдачи склада в Котовск вернулись 3,5 тыс. жителей, которые работали в других городах, а 1,5 тыс. студентов нашли для себя дополнительный заработок.

ВСУ уже атаковали логистический центр в Котовске в ночь на 18 июля. Тогда после массированного налета украинских беспилотников погибли семь сотрудников склада Wildberries, пострадали еще 25. Из-за пожара работу объекта приостановили. Через пять дней прием товаров на склад был возобновлен.

После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве заявили, что систематические удары по складам маркетплейсов «представляют собой целенаправленную террористическую тактику», нацеленную исключительно против мирных граждан.

Сергей Толмачев, Воронеж