Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на склад Wildberries в Котовске
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на склад Wildberries в Котовске. В ведомстве считают, что систематические удары ВСУ по складам маркетплейсов «представляют собой целенаправленную террористическую тактику». В СКР пообещали, что причастные к атакам лица будут привлечены к уголовной ответственности.
Тамбовская область подверглась очередной атаке БПЛА ночью 26 августа. В общей сложности над регионом сбили 16 дронов, но еще три попали по складскому помещению Wildberries. Площадь пожара составила 100 тыс. кв. м, здание сгорело полностью. Пострадали два человека. Глава тамбовского города Котовска Алексей Плахотников посоветовал жителям не выходить из дома, чтобы избежать отравления угарным газом.
Глава города Котовска Алексей Плахотников 26 августа 2026 года обратился к жителям с просьбой не покидать дома и держать окна и балконы закрытыми из-за сильного пожара на складском комплексе Wildberries. Он также посоветовал воспользоваться доставкой продуктов и товаров, чтобы избежать отравления угарным газом и продуктами горения.
В ночь на 26 августа 2026 года логистический центр Wildberries в Котовске полностью сгорел после атаки украинских беспилотников. Пострадали два человека, хотя 16 беспилотников удалось сбить, три из них нанесли удар по зданию склада. В предыдущий раз склад Wildberries в Котовске был атакован 18 июля 2026 года, тогда погибли семь сотрудников маркетплейса, еще 25 человек пострадали.