Склад Wildberries в Тамбовской области возобновил работу после удара БПЛА

Логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области возобновил работу. Об этом сообщили в компании. 18 июля Вооруженные силы Украины атаковали склад при помощи беспилотников.

«Логистические процессы на объекте запущены, в том числе сортировка и последующая отправка товаров»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе Wildberries.

При атаке на склад погибли семь человек, пострадали 25. В тот же день беспилотники ударили по логистическому центру Wildberries в подмосковной Электростали. В ночь на 22 июля — в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. На поврежденных складах продолжают устранять последствия и оценивать ущерб, сообщала гендиректор RWB Татьяна Ким.

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